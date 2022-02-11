Как сообщает пресс-служба полиции Балаклейского района в Facebook, в Балаклейском районе 42-летняя мать трех детей ушла из дома после ссоры с мужем.
Женщина оставила малыша в возрасте одного года без присмотра.
"8 февраля после совместного распития спиртных напитков у супругов возникла ссора, после которой женщина покинула место жительства, оставив без присмотра троих детей в возрасте 16 лет, 11 лет и 1 года", – говорят в полиции.
Полиция составила на родителей админпротоколы по поводу неисполнения родительских обязанностей и семейного насилия.
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Ранее сообщалось, что в Харькове произошло несчастье в подъезде в Шевченковском районе - в полиции составили ориентировку на преступника.
Так, 9 февраля в Харькове мужчина сообщил в полицию, что его несовершеннолетнюю дочь изнасиловали в подъезде.
Беда произошла в Шевенковском районе, на улице Ахсарова, 3-Г, во втором подъезде.
«Неизвестный мужчина между 9-м и техническим этажом изнасиловал несовершеннолетнюю девочку», — говорится в сообщении.
Полицейские составили фоторобот и ориентировку на злоумышленника.
Напомним, что на Харьковщине патрульные бросились на поиски 11-летней девочки: детали и фото пропавшей.
Как сообщала Politeka, в Харькове не уволили учителя, грубо общавшегося с учеником: "Работает в школе почти 10 лет".
Также Politeka писала в Харькове у женщины отобрали ребенка, фото: "Спал на полу".