В Харьковской области после семейной ссоры из дома ушла мать троих детей.

Как сообщает пресс-служба полиции Балаклейского района в Facebook, в Балаклейском районе 42-летняя мать трех детей ушла из дома после ссоры с мужем.

Женщина оставила малыша в возрасте одного года без присмотра.

"8 февраля после совместного распития спиртных напитков у супругов возникла ссора, после которой женщина покинула место жительства, оставив без присмотра троих детей в возрасте 16 лет, 11 лет и 1 года", – говорят в полиции.

Полиция составила на родителей админпротоколы по поводу неисполнения родительских обязанностей и семейного насилия.

Ранее сообщалось, что в Харькове произошло несчастье в подъезде в Шевченковском районе - в полиции составили ориентировку на преступника.

Так, 9 февраля в Харькове мужчина сообщил в полицию, что его несовершеннолетнюю дочь изнасиловали в подъезде.

Беда произошла в Шевенковском районе, на улице Ахсарова, 3-Г, во втором подъезде.

«Неизвестный мужчина между 9-м и техническим этажом изнасиловал несовершеннолетнюю девочку», — говорится в сообщении.

Полицейские составили фоторобот и ориентировку на злоумышленника.

Напомним, что на Харьковщине патрульные бросились на поиски 11-летней девочки: детали и фото пропавшей.

Как сообщала Politeka, в Харькове не уволили учителя, грубо общавшегося с учеником: "Работает в школе почти 10 лет".

Также Politeka писала в Харькове у женщины отобрали ребенка, фото: "Спал на полу".