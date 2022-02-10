В Харькове провалился вход в подъезд многоэтажного дома - появились фото с места ЧП.

Так, в доме №13 по проспекту Петра Григоренко провалился бетонный вход в подъезд, передает телеграм-канал "ХХ".



Согласно опубликованным фото, бетонная плита входной группы, толщиной в несколько сантиметров, развалилась на части.

В результате перед входом в многоквартирный дом образовался провал.



"В этом городе надо не жить ,а фильмы про катаклизмы,зомби и всякую нечисть снимать", "У нас такая ситуация была, когда канаха текла в подполье - провалились полы в подъезде и ступеньки пролета лестничного оторвало на 1-м этаже", - пишут в комментариях харьковчане.

Кроме того ранее сообщалось, что в харьковской подземке обвалился потолок - огромный кусок штукатурки упал прямо у входа в метро.

Как сообщают в сети, ЧП произошло в переходе на станции "Площадь Конституции".

В местных Telegram-каналах харьковчане обнародовали несколько фото обвала.

Видно, что участок, где обрушился потолок перекрыт ограждающей лентой.

Вход на станцию происходит через другую дверь.

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