В Харькове пропал 14-летний подросток - мальчик вышел из дома 9 февраля вечером и не вернулся до сих пор.

Как сообщили в поисково-спасательном отряде Милена, вечером 9 февраля Даниил Поршаков вышел из дома на улице Владислава Зубенко и не вернулся.

Приметы парня: рост 170 см, плотного телосложения, темно-русые волосы, глаза карие.

В день исчезновения был одет в куртку черного цвета, черные брюки, черную обувь и красную шапку.

Всех , кому известна любая информация о пропавшем, просят сообщать и звонить по номерам: 068-777-0-112 или 102.

К слову, В Харьковской области патрульные бросились на поиски 11-летней девочки - что известно.

Как сообщили в Управлении патрульной полиции в Харьковской области, мать и дочь поругались - тогда школьница решила уйти из дома.

Школьница исчезла на проспекте Героев Сталинграда.

Спустя небольшой период времени отрудники полиции гашли школьницу на проспекте Гагарина.

Патрульные провели профилактическую беседу с ребенком и отвезли девочку домой.

Напомним, что бесследно пропал 20-летний Дима: что известно о молодом харьковчанине.

Как сообщала Politeka, известна судьба пропавшего в Харькове парня: искали с прошлого года.

Также Politeka писала, в Харькове 1 января без вести пропала женщина с особой приметой: как она выглядит.