Как сообщили в поисково-спасательном отряде Милена, вечером 9 февраля Даниил Поршаков вышел из дома на улице Владислава Зубенко и не вернулся.
Приметы парня: рост 170 см, плотного телосложения, темно-русые волосы, глаза карие.
В день исчезновения был одет в куртку черного цвета, черные брюки, черную обувь и красную шапку.
Всех , кому известна любая информация о пропавшем, просят сообщать и звонить по номерам: 068-777-0-112 или 102.
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К слову, В Харьковской области патрульные бросились на поиски 11-летней девочки - что известно.
Как сообщили в Управлении патрульной полиции в Харьковской области, мать и дочь поругались - тогда школьница решила уйти из дома.
Школьница исчезла на проспекте Героев Сталинграда.
Спустя небольшой период времени отрудники полиции гашли школьницу на проспекте Гагарина.
Патрульные провели профилактическую беседу с ребенком и отвезли девочку домой.
Напомним, что бесследно пропал 20-летний Дима: что известно о молодом харьковчанине.
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