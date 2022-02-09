Синоптики рассказали, какой будет погода в Харькове на День Святого Валентина, 14 февраля.

Как сообщили на сайте Укргидрометцентра, 14 февраля в Харькове будет солнечно и без осадков.

В течение дня будет плюсовая температура, без осадков.

Ветер южный, 5-10 м/с.

Ночью на 14 февраля температура воздуха упадет до -10 градусов - ожидается гололед, поэтому харьковчан предупреждают быть осторожнее.

В Харьковской области в День Святого Валентина также ожидается солнечная погода на протяжении дня.

Температура воздуха будет от 0 до +2 градусов тепла. Ветер южный, 5-10 м/с.

К слову, недавно в Харькове жители нескольких домов остались без отопления из-за аварии - что известно о ЧП.

В Харькове устраняли дефект на тепломагистрали по улице Алексеевской, сообщили в пресс-службе Харьковского горсовета.

Временно было прекращено теплоснабжение и подача горячей воды по пр. Победы, ул. Алексеевской, ул. Архитекторов, ул. Ахсарова, ул. Цезаря Кюи, ул. Белогорской, ул. Монтажной, ул. Целиноградской и др.

В сети сообщали, что в результате ЧП "фонтан кипятка разлетался на десятки метров".

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