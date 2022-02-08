В Харькове устраняют дефект на тепломагистрали по улице Алексеевской, сообщили в пресс-службе Харьковского горсовета.
Временно прекращено теплоснабжение и подача горячей воды по пр. Победы, ул. Алексеевской, ул. Архитекторов, ул. Ахсарова, ул. Цезаря Кюи, ул. Белогорской, ул. Монтажной, ул. Целиноградской и др.
В сети сообщали, что в результате ЧП "фонтан кипятка разлетался на десятки метров".
К слову, В Харькове подземный переход залило водой - появились кадры и детали ЧП.
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Так, вход на станцию метро "Индустриальная" временно закрыли для пассажиров, сообщили в Facebook Харьковского метрополитена.
"В настоящее время сотрудники метрополитена присоединились к устранению воды с подуличного пешеходного перехода и приняли все необходимые меры, чтобы вода не попала в вестибюль станции", – говорится в сообщении.
На кадрах, которое публикуют местные Telegram-каналы, можно увидеть, как люди предвигаются в переходе, заполненном водой.
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