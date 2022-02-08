Под Харьковом на 39-м километре дороги на Днепр перевернулась фура - первые кадры с места.

Как сообщают очевидцы в социальных сетях, на 39-м километре дороги на Днепр, в районе села Просяное перевернулся грузовик.

По предварительной информации, фура объезжала яму и потеряла управление, вылетев на обочину.

Подробностей аварии и есть ли пострадавшие - пока неизвестно.

К слову, появились детали аварии на проспекте Науки в Харькове, где дорогой седан влетел в автомобиль на перекрестке.

Так, в социальных сетях появилось видео аварии.

В сети предполагают, что у водитель белого авто отвлекся, вероятно, человек в Toyota засмотрелся в телефон и не заметив, или не рассчитав движение авто, проехал "лишний" участок дороги на перекрестке.

Выяснилось, что он задел кузов другой машины.

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