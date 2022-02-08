Как сообщают очевидцы в социальных сетях, на 39-м километре дороги на Днепр, в районе села Просяное перевернулся грузовик.
По предварительной информации, фура объезжала яму и потеряла управление, вылетев на обочину.
Подробностей аварии и есть ли пострадавшие - пока неизвестно.
К слову, появились детали аварии на проспекте Науки в Харькове, где дорогой седан влетел в автомобиль на перекрестке.
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Так, в социальных сетях появилось видео аварии.
В сети предполагают, что у водитель белого авто отвлекся, вероятно, человек в Toyota засмотрелся в телефон и не заметив, или не рассчитав движение авто, проехал "лишний" участок дороги на перекрестке.
Выяснилось, что он задел кузов другой машины.
Напомним, такси с пассажирами слетело с моста под Харьковом, кадры с места: что известно о пострадавших.
Как сообщала Politeka, на выезде из Харькова асфальт "растаял" вместе со снегом, кадры: ремонт делали осенью.
Также Politeka писала, харьковчане жалуются на "месиво" из снега и грязи на улицах: кадры из центра города.