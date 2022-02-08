В Харькове пассажиры начали толкать троллейбус, который не мог тронуться с места.

Кадры были сняты на проспекте Льва Ландау и на Индустриальном мосту - около 15 человек толкали транспорт. Еще несколько пассажиров шли следом.

"Харьков — самый дружный город, своих в беде никогда не бросаем", - говорится в сообщении.

Официальная информация о произошедшем - уточняется.

Ранее сообщалось, что в Харькове водителя маршрутки вытолкали из салона и начали бить - появились подробности инцидента.

В Харькове двое мужчин 3 февраля напали на водителя маршрутки.

Избив водителя, хулиганы сели в автомобиль Renault и переехали лежащего на дороге мужчину и скрылись.

Как сообщили в пресс-службе патрульной полиции, пострадавшего с многочисленными травмами доставили в городскую больницу.

Машину, на которой уехали злоумышленники, правоохранители задержали.

Злоумышленниками оказались 34-летний украинец и 51-летний иностранец. Хулиганов отвезли в отдел полиции, чтобы выяснить все детали происшествия.

Хулиганам грозит от 3 до 7 лет лишения свободы.

Напомним, такси с пассажирами слетело с моста под Харьковом, кадры с места: что известно о пострадавших.

Как сообщала Politeka, на выезде из Харькова асфальт "растаял" вместе со снегом, кадры: ремонт делали осенью.

Также Politeka писала, харьковчане жалуются на "месиво" из снега и грязи на улицах: кадры из центра города.