Так, вход на станцию метро "Индустриальная" временно закрыли для пассажиров, сообщили в Facebook Харьковского метрополитена.
"В настоящее время сотрудники метрополитена присоединились к устранению воды с подуличного пешеходного перехода и приняли все необходимые меры, чтобы вода не попала в вестибюль станции", – говорится в сообщении.
На кадрах, которое публикуют местные Telegram-каналы, можно увидеть, как люди предвигаются в переходе, заполненном водой.
Пугачева озадачила внешностью во время посещения стилиста, видео: "Что он с ней творит?"
Улетевший из Украины победитель "Мастер Шеф" Шинкарев рассказал о ценах в США: "Чтобы знали..."
Судья "Мастер Шеф" Ярославский оплакивает свою потерю: "Как теперь найти похожую?"
Самолет с туристами рухнул на землю и загорелся, никто не выжил: кадры трагедии
Оборвалась жизнь легенды российского кино, его сериалы известны всем: первые подробности
К слову, в метро Харькове на станции "Героев труда" человек упал на рельсы - появились подробности.
По словам пресс-секретаря "Харьковского метрополитена" Алексея Битнера, инцидент произошло на станции "Героев труда".
Как сообщил Битнер, мужчина оказался на рельсах по собственной неосторожности.
Сотрудники метрополитена сняли напряжение с контактного рельса и вывели мужчину на платформу.
На график движения поездов инцидент не повлиял.
Полиция на месте ЧП выясняла все подробноси инцидента.
Также мы писали ранее о ЧП в метро Харькова: движение поездов остановилось на полтора часа, детали.
Как сообщала Politeka, человеку стало плохо в вагоне: трагедия произошла в метро Харькова, что известно.
Кроме того Politeka писала о ЧП в Харькове, людей срочно эвакуировали: детали и кадры.