В Харькове подземный переход залило водой - появились кадры и детали ЧП.

Так, вход на станцию метро "Индустриальная" временно закрыли для пассажиров, сообщили в Facebook Харьковского метрополитена.

"В настоящее время сотрудники метрополитена присоединились к устранению воды с подуличного пешеходного перехода и приняли все необходимые меры, чтобы вода не попала в вестибюль станции", – говорится в сообщении.

На кадрах, которое публикуют местные Telegram-каналы, можно увидеть, как люди предвигаются в переходе, заполненном водой.

К слову, в метро Харькове на станции "Героев труда" человек упал на рельсы - появились подробности.

По словам пресс-секретаря "Харьковского метрополитена" Алексея Битнера, инцидент произошло на станции "Героев труда".

Как сообщил Битнер, мужчина оказался на рельсах по собственной неосторожности.

Сотрудники метрополитена сняли напряжение с контактного рельса и вывели мужчину на платформу.

На график движения поездов инцидент не повлиял.

Полиция на месте ЧП выясняла все подробноси инцидента.

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