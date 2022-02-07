В Харькове женщина посадила за руль ребенка - в Сети появились кадры странного поступка.

Так, на опубликованных кадрах видно, как женщина везет за рулем авто своего ребенка - правоохранители уже отреагировали на инцидент.

Недавно в пабликах Харькова появилось фото, как девушка за рулем Dodge во время движения держит ребенка у себя на коленях, сообщает NewsRoom.

Нарушительницу благодаря соцсетям увидели патрульные и разыскали ее.

Женщина признала свою вину.

Инспекторы составили на водитель административное постановление по ч. 10 ст. 121.

Теперь девушка должна уплатить штраф в размере 510 гривен.

Ранее сообщалось, что В Харькове водителя маршрутки вытолкали из салона и начали бить - появились подробности инцидента.

В Харькове двое мужчин 3 февраля напали на водителя маршрутки.

Избив водителя, хулиганы сели в автомобиль Renault и переехали лежащего на дороге мужчину и скрылись.

Как сообщили в пресс-службе патрульной полиции, пострадавшего с многочисленными травмами доставили в городскую больницу.

Машину, на которой уехали злоумышленники, правоохранители задержали.

Хулиганам грозит от 3 до 7 лет лишения свободы.

Напомним, такси с пассажирами слетело с моста под Харьковом, кадры с места: что известно о пострадавших.

Как сообщала Politeka, на выезде из Харькова асфальт "растаял" вместе со снегом, кадры: ремонт делали осенью.

Также Politeka писала, харьковчане жалуются на "месиво" из снега и грязи на улицах: кадры из центра города.