Так, на опубликованных кадрах видно, как женщина везет за рулем авто своего ребенка - правоохранители уже отреагировали на инцидент.
Недавно в пабликах Харькова появилось фото, как девушка за рулем Dodge во время движения держит ребенка у себя на коленях, сообщает NewsRoom.
Нарушительницу благодаря соцсетям увидели патрульные и разыскали ее.
Женщина признала свою вину.
Инспекторы составили на водитель административное постановление по ч. 10 ст. 121.
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Теперь девушка должна уплатить штраф в размере 510 гривен.
Ранее сообщалось, что В Харькове водителя маршрутки вытолкали из салона и начали бить - появились подробности инцидента.
В Харькове двое мужчин 3 февраля напали на водителя маршрутки.
Избив водителя, хулиганы сели в автомобиль Renault и переехали лежащего на дороге мужчину и скрылись.
Как сообщили в пресс-службе патрульной полиции, пострадавшего с многочисленными травмами доставили в городскую больницу.
Машину, на которой уехали злоумышленники, правоохранители задержали.
Хулиганам грозит от 3 до 7 лет лишения свободы.
Напомним, такси с пассажирами слетело с моста под Харьковом, кадры с места: что известно о пострадавших.
Как сообщала Politeka, на выезде из Харькова асфальт "растаял" вместе со снегом, кадры: ремонт делали осенью.
Также Politeka писала, харьковчане жалуются на "месиво" из снега и грязи на улицах: кадры из центра города.