В Харьковской области два дня разыскивают 16-летнего подростка - парень ушел из дома и не вернулся.

4 февраля вечером 16-летний Максим Чирик ушел из дома и не вернулся, сообщили в пресс-службе Национальной полиции Харьковщины.

Житель села Бригадировка учится и временно проживает в Харькове.

Приметы подростка: на вид 16-18 лет, рост 165 сантиметров, худой, русые волосы, темные глаза.

Был одет в черную кофту, брюки, куртку и кроссовки такого же цвета.

Последний раз парень вышел на связь 5 февраля, он ехал на соревнования в город Змиев.

Всех, кому известна любая информация о парне просят сообщить в отдел полиции или по телефонам: (057) 492-09-02, (050) 416-80-81, «102».

Ранее сообщалось, что в Харковской области 15-летняя пациентка ушла из больницы и не вернулась обратно.

В отдел коммуникаций ГУНП в Харьковской области поступил вызов от сотрудницы медучреждения о том, что 4 февраля пропала их несовершеннолетняя пациентка.

Правоохранители отработали места, где могла находиться девочка, а также проверили железнодорожные вокзалы и общественные транспорт.

На следующий день 5 февраля 15-летнюю пациентку нашли в городе Волчанске.

После профилактической беседы девочка вернулась в больницу.

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