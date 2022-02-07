4 февраля вечером 16-летний Максим Чирик ушел из дома и не вернулся, сообщили в пресс-службе Национальной полиции Харьковщины.
Житель села Бригадировка учится и временно проживает в Харькове.
Приметы подростка: на вид 16-18 лет, рост 165 сантиметров, худой, русые волосы, темные глаза.
Был одет в черную кофту, брюки, куртку и кроссовки такого же цвета.
Последний раз парень вышел на связь 5 февраля, он ехал на соревнования в город Змиев.
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Всех, кому известна любая информация о парне просят сообщить в отдел полиции или по телефонам: (057) 492-09-02, (050) 416-80-81, «102».
Ранее сообщалось, что в Харковской области 15-летняя пациентка ушла из больницы и не вернулась обратно.
В отдел коммуникаций ГУНП в Харьковской области поступил вызов от сотрудницы медучреждения о том, что 4 февраля пропала их несовершеннолетняя пациентка.
Правоохранители отработали места, где могла находиться девочка, а также проверили железнодорожные вокзалы и общественные транспорт.
На следующий день 5 февраля 15-летнюю пациентку нашли в городе Волчанске.
После профилактической беседы девочка вернулась в больницу.
Напомним, что бесследно пропал 20-летний Дима: что известно о молодом харьковчанине.
Как сообщала Politeka, известна судьба пропавшего в Харькове парня: искали с прошлого года.
Также Politeka писала, в Харькове 1 января без вести пропала женщина с особой приметой: как она выглядит.