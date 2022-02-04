В Харькове водителя маршрутки вытолкали из салона и начали бить - появились подробности инцидента.

В Харькове двое мужчин 3 февраля напали на водителя маршрутки.

Избив водителя, хулиганы сели в автомобиль Renault и переехали лежащего на дороге мужчину и скрылись.

Как сообщили в пресс-службе патрульной полиции, пострадавшего с многочисленными травмами доставили в городскую больницу.

Машину, на которой уехали злоумышленники, правоохранители задержали.

Злоумышленниками оказались 34-летний украинец и 51-летний иностранец. Хулиганов отвезли в отдел полиции, чтобы выяснить все детали происшествия.

Хулиганам грозит от 3 до 7 лет лишения свободы.

К слову, в Харькове снег сошел вместе с асфальтом - известно, что ремонт проводился совсем недавно.

Так, на выезде из Харькова выбоины на дороге частично парализовали две полосы движения.

Ямы там образовались недавно, говорят водители.

Также известно, что ремонт дорожники проводили осенью.

Ямы частично парализовали две полосы движения транспорта.

Напомним, такси с пассажирами слетело с моста под Харьковом, кадры с места: что известно о пострадавших.

Как сообщала Politeka, на выезде из Харькова асфальт "растаял" вместе со снегом, кадры: ремонт делали осенью.

Также Politeka писала, харьковчане жалуются на "месиво" из снега и грязи на улицах: кадры из центра города.