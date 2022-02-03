Как сообщили в местном телеграм-канале ХХ, на улице Гольдберговская, возле Храма Трех Святителей, остановился трамвай.
В результате поломки трамвая движение транспорта по маршрутам №3 и №27 были временно остановлено.
«Все 27 и 3 стоят. На Новожаново ничего не ездит», - пишут авторы публикаций.
Известно, что 3 февраля движение транспорта полностью восстановлено.
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К слову, в Харькове после аварии легковушки заблокировали движение трамваев - появились подробности.
По данным полиции, 27 января утром на улице Гольдберговской столкнулись Chevrolet и Nissan.
В результате удара машины отбросило на рельсы и движение трамваев было приостановлено.
В аварии пострадал пассажир Nissan. Медики скорой помощи доставили его в больницу.
Сейчас правоохранители выясняют обстоятельства аварии.
Напомним, что конфликт в маршрутке Харькова перерос в драку, видео: «Заснул, что ли?».
Politeka сообщала ранее, что момент ДТП с автобусом на трассе под Харьковом попал на видео: "вылетел на обочину".
Также Politeka писала, что автокатастрофа с автобусом в Харькове: кадры с места событий.