В Харькове из-за ЧП остановилось движение трамваев - что известно о поломке.

Как сообщили в местном телеграм-канале ХХ, на улице Гольдберговская, возле Храма Трех Святителей, остановился трамвай.

В результате поломки трамвая движение транспорта по маршрутам №3 и №27 были временно остановлено.

«Все 27 и 3 стоят. На Новожаново ничего не ездит», - пишут авторы публикаций.

Известно, что 3 февраля движение транспорта полностью восстановлено.

К слову, в Харькове после аварии легковушки заблокировали движение трамваев - появились подробности.

По данным полиции, 27 января утром на улице Гольдберговской столкнулись Chevrolet и Nissan.

В результате удара машины отбросило на рельсы и движение трамваев было приостановлено.

В аварии пострадал пассажир Nissan. Медики скорой помощи доставили его в больницу.

Сейчас правоохранители выясняют обстоятельства аварии.

Напомним, что конфликт в маршрутке Харькова перерос в драку, видео: «Заснул, что ли?».

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