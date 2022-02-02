Житель Харькова без вести пропал по дороге в Днепропетровскую область - появились приметы и фото.

37-летний Калашник Александр направлялся из Харькова в Днепропетровскую область.

С тех пор о его местонахождении нет никакой информации, сообщается на странице "Поисково-спасательный отряд Милена Харьков".

По словам волонтеров, Александр направился в Каменское 27 января.

Приметы: рост 176-178 см, худощавого телосложения, зеленые глаза, темные волосы.

Особые приметы: татуировка на шее слева "готический дракон", на левой лопатке два иероглифа.

В день пропажи был одет: черный пуховик средней длины, черная шапка, черные кожаные ботинки.

Всех, кто владеет какой-либо актуальной информацией о местонахождении пропавшего Александра , просят сообщить по телефонам: 068-777-0-112 или 102.

К слову, в Харькове сотрудники полиции устанавливают местонахождение 14-летнего парня.

Владимир Остряков 2007 года рождения - житель Индустриального района, он ушел из дома и до сих пор не вернулся.

В последний раз выходил на связь с родными 11 января около 17:00.



Приметы: рост 170 см, среднего телосложения, волосы русые.

Был одет в черный пуховик, темные джинсы и кофту, белые кроссовки.

Если вам известна информация о местонахождении парня, сообщите в отдел полиции или по телефонам: 0572933115, 0679038750, 0934834003 или 102.

Напомним, что в Харькове бесследно пропал 23-летний Олег, фото: исчез возле супермаркета.

Как сообщала Politeka, известна судьба пропавшего в Харькове парня: искали с прошлого года.

Также Politeka писала, в Харькове 1 января без вести пропала женщина с особой приметой: как она выглядит.