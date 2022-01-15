Так, 23-летний харьковчанин Олег Зайченко 13 января в период с 7.30 до 8.30 вышел из дома в поселке Жуковского возле супермаркета «Чудо» и пропал.
Об этом сообщили волонтеры поисково-спасательной группы «Милена».
Приметы: рост 185 см, худощавого телосложения, светлые волосы, светло-серые глаза.
Был одет в темно-синюю куртку-парку, черные джинсы, возможно, в черную шапку.
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Любую информацию о местонахождении Олега сообщите по телефонам: 102 или 068-777-0-112.
К слову, в Харькове сотрудники полиции устанавливают местонахождение 14-летнего парня.
Владимир Остряков 2007 года рождения - житель Индустриального района, он ушел из дома и до сих пор не вернулся.
В последний раз выходил на связь с родными 11 января около 17:00.
Приметы: рост 170 см, среднего телосложения, волосы русые.
Был одет в черный пуховик, темные джинсы и кофту, белые кроссовки.
Если вам известна информация о местонахождении парня, сообщите в отдел полиции или по телефонам: 0572933115, 0679038750, 0934834003 или 102.
Напомним, что бесследно пропал 20-летний Дима: что известно о молодом харьковчанине.
Как сообщала Politeka, известна судьба пропавшего в Харькове парня: искали с прошлого года.
Также Politeka писала, в Харькове 1 января без вести пропала женщина с особой приметой: как она выглядит.