В Харькове парень пропал возле супермаркета - появились приметы и фото пропавшего.

Так, 23-летний харьковчанин Олег Зайченко 13 января в период с 7.30 до 8.30 вышел из дома в поселке Жуковского возле супермаркета «Чудо» и пропал.

Об этом сообщили волонтеры поисково-спасательной группы «Милена».

Приметы: рост 185 см, худощавого телосложения, светлые волосы, светло-серые глаза.

Был одет в темно-синюю куртку-парку, черные джинсы, возможно, в черную шапку.

Любую информацию о местонахождении Олега сообщите по телефонам: 102 или 068-777-0-112.

К слову, в Харькове сотрудники полиции устанавливают местонахождение 14-летнего парня.

Владимир Остряков 2007 года рождения - житель Индустриального района, он ушел из дома и до сих пор не вернулся.

В последний раз выходил на связь с родными 11 января около 17:00.



Приметы: рост 170 см, среднего телосложения, волосы русые.

Был одет в черный пуховик, темные джинсы и кофту, белые кроссовки.



Если вам известна информация о местонахождении парня, сообщите в отдел полиции или по телефонам: 0572933115, 0679038750, 0934834003 или 102.

Напомним, что бесследно пропал 20-летний Дима: что известно о молодом харьковчанине.

Как сообщала Politeka, известна судьба пропавшего в Харькове парня: искали с прошлого года.

Также Politeka писала, в Харькове 1 января без вести пропала женщина с особой приметой: как она выглядит.