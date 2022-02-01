В Харькове пропал школьник - мальчик ушел из дома 30 января и до сих пор не вернулся.

О том, что пропал ребенок сообщили в отделении полиции №1 Харьковского райуправления полиции №2 ГУНП в Харьковской области.

15л-летний Никита Кодак 30 января около 16:00 ушел из дома и до сих пор не вернулся.

Приметы: рост около 150 см, худощавого телосложения.

В день исчезновения был одет в синюю куртку, фиолетовую толстовку с капюшоном, спортивные брюки и обувь черного цвета.

Если у Вас есть какая-либо информация о пропавшем подростке - сообщите в ближайшее отделение полиции, или позвоните на спецномер 102.

К слову, в Харьковской области пропали несовершеннолетние девушки - в полиции раскрыли детали.

Как сообщили в полиции, сообщение о том, что 16-летняя жительница Люботина ушла из дома и не вернулась, поступило от ее матери.

В тот же день полицейские нашли девочку на одной из улиц Люботина.

Еще одна женщина обратилась в полицию и рассказала, что ее 16-летняя дочь 26 января ушла из дома и пропала.

Через несколько часов полицейские обнаружили беглянку у подруги.

С девочками полицейские провели профилактическую беседу.

Напомним, что бесследно пропал 20-летний Дима: что известно о молодом харьковчанине.

Как сообщала Politeka, известна судьба пропавшего в Харькове парня: искали с прошлого года.

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