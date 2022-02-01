О том, что пропал ребенок сообщили в отделении полиции №1 Харьковского райуправления полиции №2 ГУНП в Харьковской области.
15л-летний Никита Кодак 30 января около 16:00 ушел из дома и до сих пор не вернулся.
Приметы: рост около 150 см, худощавого телосложения.
В день исчезновения был одет в синюю куртку, фиолетовую толстовку с капюшоном, спортивные брюки и обувь черного цвета.
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Если у Вас есть какая-либо информация о пропавшем подростке - сообщите в ближайшее отделение полиции, или позвоните на спецномер 102.
К слову, в Харьковской области пропали несовершеннолетние девушки - в полиции раскрыли детали.
Как сообщили в полиции, сообщение о том, что 16-летняя жительница Люботина ушла из дома и не вернулась, поступило от ее матери.
В тот же день полицейские нашли девочку на одной из улиц Люботина.
Еще одна женщина обратилась в полицию и рассказала, что ее 16-летняя дочь 26 января ушла из дома и пропала.
Через несколько часов полицейские обнаружили беглянку у подруги.
С девочками полицейские провели профилактическую беседу.
Напомним, что бесследно пропал 20-летний Дима: что известно о молодом харьковчанине.
Как сообщала Politeka, известна судьба пропавшего в Харькове парня: искали с прошлого года.
Также Politeka писала, в Харькове 1 января без вести пропала женщина с особой приметой: как она выглядит.