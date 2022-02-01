В Харьковской области пропали несовершеннолетние девушки - в полиции раскрыли детали.

Как сообщили в полиции, сообщение о том, что 16-летняя жительница Люботина ушла из дома и не вернулась, поступило от ее матери.

В тот же день полицейские нашли девочку на одной из улиц Люботина.

Девочка не хотела возвращаться домой после ссоры с родителями и ночевала у подруги.

Еще одна женщина обратилась в полицию и рассказала, что ее 16-летняя дочь 26 января ушла из дома и пропала.

Через несколько часов полицейские обнаружили беглянку у подруги.

С девочками полицейские провели профилактическую беседу.

Решается вопрос привлечения родителей к административной ответственности.

Ранее сообщалось, что в Харькове нашли пропавшего ребенка - мальчик не вернулся домой из-за плохой оценки в школе.

Как сообщили в пресс-службе ГУНП Харьковской области, 18 января в полицию поступило сообщение от харьковчанки.

Она рассказала, что с утра ее сын ушел в школу и не вернулся.

На поиски пропавшего направили весь личный состав полиции Харькова, также помогали и неравнодушные люди.

Примерно в час ночи ребенка нашли - он прятался в подъезде своего дома.

Школьник сообщил, в тот день он получил плохую оценку и не хотел из-за этого возвращаться домой.

Напомним, что бесследно пропал 20-летний Дима: что известно о молодом харьковчанине.

Как сообщала Politeka, известна судьба пропавшего в Харькове парня: искали с прошлого года.

Также Politeka писала, в Харькове 1 января без вести пропала женщина с особой приметой: как она выглядит.