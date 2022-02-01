Как сообщили в полиции, сообщение о том, что 16-летняя жительница Люботина ушла из дома и не вернулась, поступило от ее матери.
В тот же день полицейские нашли девочку на одной из улиц Люботина.
Девочка не хотела возвращаться домой после ссоры с родителями и ночевала у подруги.
Еще одна женщина обратилась в полицию и рассказала, что ее 16-летняя дочь 26 января ушла из дома и пропала.
"Осторожно, опасно": 50-летняя дочь Пугачевой Орбакайте впечатлила видом на новом фото
Беда всколыхнула мир кино: звезда сериала "Доктор Хаус" ушел из жизни после операции
Жизнь беременной девушки трагически оборвалась под Киевом, подробности и фото: "Сидела рядом с мужем"
Тина Кароль в полупрозрачном корсете не постеснялась станцевать за кулисами: кадры
"Сердце сжимается от слез матери": жизнь 22-летней Жанны после расстрела в Днепре висит на волоске
Через несколько часов полицейские обнаружили беглянку у подруги.
С девочками полицейские провели профилактическую беседу.
Решается вопрос привлечения родителей к административной ответственности.
Ранее сообщалось, что в Харькове нашли пропавшего ребенка - мальчик не вернулся домой из-за плохой оценки в школе.
Как сообщили в пресс-службе ГУНП Харьковской области, 18 января в полицию поступило сообщение от харьковчанки.
Она рассказала, что с утра ее сын ушел в школу и не вернулся.
На поиски пропавшего направили весь личный состав полиции Харькова, также помогали и неравнодушные люди.
Примерно в час ночи ребенка нашли - он прятался в подъезде своего дома.
Школьник сообщил, в тот день он получил плохую оценку и не хотел из-за этого возвращаться домой.
Напомним, что бесследно пропал 20-летний Дима: что известно о молодом харьковчанине.
Как сообщала Politeka, известна судьба пропавшего в Харькове парня: искали с прошлого года.
Также Politeka писала, в Харькове 1 января без вести пропала женщина с особой приметой: как она выглядит.