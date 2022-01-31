Как сообщили в отделе коммуникации ГУ НПУ Львовской области, рейсовый автобус «Харьков - Слупск» направлялся в Польшу.

Ночью 34-летний водитель «Van Hool» потерял управление в результате чего автобус съехал в кювет и перевернулся.

Травмы различной степени получили 14 человек, среди которых 11 мужчин и 3 женщины.

Это жители Львовской, Сумской, Харьковской, Полтавской, Киевской, Черниговской областей. Всего в автобусе было 40 пассажиров.

В ликвидации последствий аварии принимали участие 8 сотрудников и 2 единицы техники СЧС. К месту ДТП выезжало 9 машин скорой помощи, госпитализированы 6 человек.

Начато уголовное производство (ч. 1 ст. 286 Уголовного кодекса Украины - нарушение правил безопасности движения на дороге).

К слову, В Харькове на одном из проспектов вспыхнул грузовик - водители начали бороться с огнем необычным образом.

Так, в Харькове на проспекте Героев Сталинграда загорелся грузовик.

Неравнодушные водители тушили огонь снегом, забрасывая его внутрь горящего грузовика.

"Битва под Сталинградом" на проспекте Героев Сталинграда. Люди снежками тушат подбитый советский автопром", – говорится в сообщении.

К счастью, в результате возгорания никто не пострадал.

Спасатели на место происшествия прибыли через 13 минут после вызова.

Напомним, что конфликт в маршрутке Харькова перерос в драку, видео: «Заснул, что ли?».

Politeka сообщала ранее, что момент ДТП с автобусом на трассе под Харьковом попал на видео: "вылетел на обочину".

Также Politeka писала, что автокатастрофа с автобусом в Харькове: кадры с места событий.