В Харьковской области разыскивают девушку, которая пошла гулять и безвести пропала.

Как сообщили в отделе коммуникации ГУ НП Украины в Харьковской области, Анастасия Кораблева 2005 года рождения ушла гулять и не вернулась домой.

Приметы: рост 170 см, среднего телосложения, волосы рыжие длиной 3-5 см.

Была одета в куртку цвета хаки, красная толстовка, темно-синие лосины с лампасами, высокие сапоги.

В полиции просят всем, кому известна информация о местонахождении Насти, с просьбой немедленно сообщить по телефону: (057)741-15-53 или 102.

Ранее сообщалось, что в Харькове нашли пропавшего ребенка - мальчик не вернулся домой из-за плохой оценки в школе.

Как сообщили в пресс-службе ГУНП Харьковской области, 18 января в полицию поступило сообщение от харьковчанки.

Она рассказала, что с утра ее сын ушел в школу и не вернулся.

На поиски пропавшего направили весь личный состав полиции Харькова, также помогали и неравнодушные люди.

Примерно в час ночи ребенка нашли - он прятался в подъезде своего дома.

Школьник сообщил, в тот день он получил плохую оценку и не хотел из-за этого возвращаться домой.

Полицейские провели с ним беседу.

Решается вопрос о привлечении к административной ответственности его родителей.

Напомним, что бесследно пропал 20-летний Дима: что известно о молодом харьковчанине.

Как сообщала Politeka, известна судьба пропавшего в Харькове парня: искали с прошлого года.

Также Politeka писала, в Харькове 1 января без вести пропала женщина с особой приметой: как она выглядит.