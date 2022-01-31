Как сообщили в отделе коммуникации ГУ НП Украины в Харьковской области, Анастасия Кораблева 2005 года рождения ушла гулять и не вернулась домой.
Приметы: рост 170 см, среднего телосложения, волосы рыжие длиной 3-5 см.
Была одета в куртку цвета хаки, красная толстовка, темно-синие лосины с лампасами, высокие сапоги.
В полиции просят всем, кому известна информация о местонахождении Насти, с просьбой немедленно сообщить по телефону: (057)741-15-53 или 102.
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Ранее сообщалось, что в Харькове нашли пропавшего ребенка - мальчик не вернулся домой из-за плохой оценки в школе.
Как сообщили в пресс-службе ГУНП Харьковской области, 18 января в полицию поступило сообщение от харьковчанки.
Она рассказала, что с утра ее сын ушел в школу и не вернулся.
На поиски пропавшего направили весь личный состав полиции Харькова, также помогали и неравнодушные люди.
Примерно в час ночи ребенка нашли - он прятался в подъезде своего дома.
Школьник сообщил, в тот день он получил плохую оценку и не хотел из-за этого возвращаться домой.
Полицейские провели с ним беседу.
Решается вопрос о привлечении к административной ответственности его родителей.
Напомним, что бесследно пропал 20-летний Дима: что известно о молодом харьковчанине.
Как сообщала Politeka, известна судьба пропавшего в Харькове парня: искали с прошлого года.
Также Politeka писала, в Харькове 1 января без вести пропала женщина с особой приметой: как она выглядит.