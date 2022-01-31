Так, в Харькове на проспекте Героев Сталинграда загорелся грузовик.

Неравнодушные водители тушили огонь снегом, забрасывая его внутрь горящего грузовика, сообщает Telegram-канал "Труха".

"Битва под Сталинградом" на проспекте Героев Сталинграда. Люди снежками тушат подбитый советский автопром", – говорится в сообщении.

К счастью, в результате возгорания никто не пострадал.

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Спасатели на место происшествия прибыли через 13 минут после вызова.

К слову, BMW столкнулся с машиной скорой помощи в центре Харькове - есть информация о пострадавших.

Как сообщили в пресс-службе областного управления патрульной полиции, ДТП произошло в 20:10 на улице Кооперативной.

Столкнулись BMW и автомобиля скорой помощи Renault - от удара спецмашину отбросило на тротуар. Скорая едва не врезалась в стену здания.

Известно, что пострадал врач, которого с места аварии забрали другие медики и доставили в больницу.

Обстоятельства случившегося устанавливаются.

Напомним, что конфликт в маршрутке Харькова перерос в драку, видео: «Заснул, что ли?».

Politeka сообщала ранее, что момент ДТП с автобусом на трассе под Харьковом попал на видео: "вылетел на обочину".

Также Politeka писала, что автокатастрофа с автобусом в Харькове: кадры с места событий.