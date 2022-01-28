В Харькове 27 января на проспекте Гагарина легковой автомобиль вылетел с дороги и въехал в столб.

Как сообщили в соцсетях, дорожно-транспортное происшествие произошло на проспекте Гагарина вечером 27 января.

Ford вылетел с дороги и врезался в столб под светофором.

Официальной информации на данный момент нет. Неизвестно, в каком состоянии сам водитель и есть ли пострадавшие.

Все обстоятельства и причины аварии выясняют правоохранители.

Ранее сообщалось, что В Харькове после аварии легковушки заблокировали движение трамваев - появились подробности.

По данным полиции, 27 января утром на улице Гольдберговской столкнулись Chevrolet и Nissan.

В результате удара машины отбросило на рельсы и движение трамваев было приостановлено.

В аварии пострадал пассажир Nissan. Медики скорой помощи доставили его в больницу.

Сейчас правоохранители выясняют обстоятельства аварии.

Напомним, что конфликт в маршрутке Харькова перерос в драку, видео: «Заснул, что ли?».

Politeka сообщала ранее, что момент ДТП с автобусом на трассе под Харьковом попал на видео: "вылетел на обочину".

Также Politeka писала, что автокатастрофа с автобусом в Харькове: кадры с места событий.