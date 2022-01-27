По данным полиции, 27 января утром на улице Гольдберговской столкнулись Chevrolet и Nissan.
В результате удара машины отбросило на рельсы и движение трамваев было приостановлено.
В аварии пострадал пассажир Nissan. Медики скорой помощи доставили его в больницу.
Сейчас правоохранители выясняют обстоятельства аварии.
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Ранее сообщалось, что в Харькове остановились трамваи - авария на рельсах остановила движение электротранспорта.
26 января на Московском проспекте в Харькове столкнулись две легковушки. Авария произошла прямо на трамвайных путях. ДТП на проспекте временно парализовало движение электротранспорта.
Трамваи 6-го маршрута по словам очевидцев временно не ходили.
Напомним, что конфликт в маршрутке Харькова перерос в драку, видео: «Заснул, что ли?».
Politeka сообщала ранее, что момент ДТП с автобусом на трассе под Харьковом попал на видео: "вылетел на обочину".
Также Politeka писала, что автокатастрофа с автобусом в Харькове: кадры с места событий.