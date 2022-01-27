По данным полиции, 27 января утром на улице Гольдберговской столкнулись Chevrolet и Nissan.

В результате удара машины отбросило на рельсы и движение трамваев было приостановлено.

В аварии пострадал пассажир Nissan. Медики скорой помощи доставили его в больницу.

ДТП, полиция, трасса, фура, зима

Сейчас правоохранители выясняют обстоятельства аварии.

Популярные статьи сейчас

Заросший Галкин показал детали интерьера замка, в котором живет с Пугачевой: "Мальдивам и не снилось"

Сумская показала Кароль в очень нескромном наряде и высказала, что думает: "Встретила недавно Тину..."

Трагедия в погранотряде, молодые парни загадочно уходят из жизни один за другим: что говорят очевидцы

Мужа известной украинской певицы подозревают в серьезном преступлении: "Грозит до 12 лет тюрьмы"

"Что нам делать, помогите!": женщину затащило под лед на крещенских купаниях, кадры трагедии
Показать еще

Ранее сообщалось, что в Харькове остановились трамваи - авария на рельсах остановила движение электротранспорта.

26 января на Московском проспекте в Харькове столкнулись две легковушки. Авария произошла прямо на трамвайных путях. ДТП на проспекте временно парализовало движение электротранспорта.

Трамваи 6-го маршрута по словам очевидцев временно не ходили.

Напомним, что конфликт в маршрутке Харькова перерос в драку, видео: «Заснул, что ли?».

Politeka сообщала ранее, что момент ДТП с автобусом на трассе под Харьковом попал на видео: "вылетел на обочину".

Также Politeka писала, что автокатастрофа с автобусом в Харькове: кадры с места событий.