26 января на Московском проспекте в Харькове столкнулись две легковушки. Авария произошла прямо на трамвайных путях. ДТП на проспекте временно парализовало движение электротранспорта.
Трамваи 6-го маршрута по словам очевидцев временно не ходили.
К слову, на дороге Киев - Харьков - Должанский в Чугуевском районе грузовик MAN наехал на мужчину.
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Как сообщили в отделе коммуникации Главного управления Нацполиции в Харьковской области, мужчина шел по проезжей части в попутном направлении.
От полученных травм пешеход скончался.
Теперь водителю грузовика грозит от трех до восьми лет тюрьмы с лишением права управлять транспортными средствами до трех лет или без такого.
Напомним, что конфликт в маршрутке Харькова перерос в драку, видео: «Заснул, что ли?».
Politeka сообщала ранее, что момент ДТП с автобусом на трассе под Харьковом попал на видео: "вылетел на обочину".
Также Politeka писала, что автокатастрофа с автобусом в Харькове: кадры с места событий.