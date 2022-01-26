В Харькове остановились трамваи - авария на рельсах остановила движение электротранспорта.

26 января на Московском проспекте в Харькове столкнулись две легковушки. Авария произошла прямо на трамвайных путях. ДТП на проспекте временно парализовало движение электротранспорта.

Трамваи 6-го маршрута по словам очевидцев временно не ходили.

К слову, на дороге Киев - Харьков - Должанский в Чугуевском районе грузовик MAN наехал на мужчину.

Как сообщили в отделе коммуникации Главного управления Нацполиции в Харьковской области, мужчина шел по проезжей части в попутном направлении.

От полученных травм пешеход скончался.

Теперь водителю грузовика грозит от трех до восьми лет тюрьмы с лишением права управлять транспортными средствами до трех лет или без такого.

Напомним, что конфликт в маршрутке Харькова перерос в драку, видео: «Заснул, что ли?».

Politeka сообщала ранее, что момент ДТП с автобусом на трассе под Харьковом попал на видео: "вылетел на обочину".

Также Politeka писала, что автокатастрофа с автобусом в Харькове: кадры с места событий.