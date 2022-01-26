По словам пресс-секретаря "Харьковского метрополитена" Алексея Битнера, инцидент произошло 25 января около 9 вечера на станции "Героев труда".
Как сообщил Битнер, мужчина оказался на рельсах по собственной неосторожности.
Сотрудники метрополитена сняли напряжение с контактного рельса и вывели мужчину на платформу.
На график движения поездов инцидент не повлиял.
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Полиция на месте ЧП выясняла все подробноси инцидента.
Ранее сообщалось, что пожилая пассажирка в харьковском метро удивила необычной защитной "маской".
Так, пенсионерка в вагоне харьковского метрополитена решила защититься от ковида нестандартным способом.
Женщина прикрепила к трикотажной шапке лист плотной прозрачной пленки, который полностью закрыл лицо.
“Инновационные технологии от салтовских ученых в метро по 8”, – пишут авторы публикации.
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