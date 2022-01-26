В метро Харькове на станции "Героев труда" человек упал на рельсы - появились подробности.

По словам пресс-секретаря "Харьковского метрополитена" Алексея Битнера, инцидент произошло 25 января около 9 вечера на станции "Героев труда".

Как сообщил Битнер, мужчина оказался на рельсах по собственной неосторожности.

Сотрудники метрополитена сняли напряжение с контактного рельса и вывели мужчину на платформу.

На график движения поездов инцидент не повлиял.

Полиция на месте ЧП выясняла все подробноси инцидента.

Ранее сообщалось, что пожилая пассажирка в харьковском метро удивила необычной защитной "маской".

Так, пенсионерка в вагоне харьковского метрополитена решила защититься от ковида нестандартным способом.

Женщина прикрепила к трикотажной шапке лист плотной прозрачной пленки, который полностью закрыл лицо.

“Инновационные технологии от салтовских ученых в метро по 8”, – пишут авторы публикации.

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