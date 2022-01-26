В Харькове ищут 23-летнего парня, который еще неделю назад должен был выехать из Днепра.

Как сообщает поисковая группа "Милена" в Facebook, Богдан Сегляник 18 января собирался ехать в Харьков.

В последний раз его видели на автовокзале.

Приметы: рост 180-182 см, худощавое телосложение, темные волосы.

Особая примета - татуировка самолета на левой руке, а также две татуировки в виде треугольников на ключицах.

Если у вас есть какая-либо информация о пропавшем парне - сообщите, пожалуйста, в полиции.

Ранее сообщалось, что в Харькове нашли пропавшего ребенка - мальчик не вернулся домой из-за плохой оценки в школе.

Как сообщили в пресс-службе ГУНП Харьковской области, 18 января в полицию поступило сообщение от харьковчанки.

Она рассказала, что с утра ее сын ушел в школу и не вернулся.

На поиски пропавшего направили весь личный состав полиции Харькова, также помогали и неравнодушные люди.

Примерно в час ночи ребенка нашли - он прятался в подъезде своего дома.

Школьник сообщил, в тот день он получил плохую оценку и не хотел из-за этого возвращаться домой.

Полицейские провели с ним беседу.

Решается вопрос о привлечении к административной ответственности его родителей.

Напомним, что бесследно пропал 20-летний Дима: что известно о молодом харьковчанине.

Как сообщала Politeka, известна судьба пропавшего в Харькове парня: искали с прошлого года.

Также Politeka писала, в Харькове 1 января без вести пропала женщина с особой приметой: как она выглядит.