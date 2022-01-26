Как сообщает поисковая группа "Милена" в Facebook, Богдан Сегляник 18 января собирался ехать в Харьков.
В последний раз его видели на автовокзале.
Приметы: рост 180-182 см, худощавое телосложение, темные волосы.
Особая примета - татуировка самолета на левой руке, а также две татуировки в виде треугольников на ключицах.
Если у вас есть какая-либо информация о пропавшем парне - сообщите, пожалуйста, в полиции.
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Ранее сообщалось, что в Харькове нашли пропавшего ребенка - мальчик не вернулся домой из-за плохой оценки в школе.
Как сообщили в пресс-службе ГУНП Харьковской области, 18 января в полицию поступило сообщение от харьковчанки.
Она рассказала, что с утра ее сын ушел в школу и не вернулся.
На поиски пропавшего направили весь личный состав полиции Харькова, также помогали и неравнодушные люди.
Примерно в час ночи ребенка нашли - он прятался в подъезде своего дома.
Школьник сообщил, в тот день он получил плохую оценку и не хотел из-за этого возвращаться домой.
Полицейские провели с ним беседу.
Решается вопрос о привлечении к административной ответственности его родителей.
Напомним, что бесследно пропал 20-летний Дима: что известно о молодом харьковчанине.
Как сообщала Politeka, известна судьба пропавшего в Харькове парня: искали с прошлого года.
Также Politeka писала, в Харькове 1 января без вести пропала женщина с особой приметой: как она выглядит.