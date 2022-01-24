Водитель в Васищево мчался на скорости 160 км/ч.

На видео нарушитель говорит об огромной скорости, после чего он влетел в помещение магазина и вылетел из него, остановившись у дерева.

"Карма пришла мгновенно. Через несколько секунд после произнесенной речи, авто протаранило магазин и улетело на 15 метров, чудом не въехав в жилые дома", - говорится в сообщении.

"Гонщика" с травмами доставили в больницу и составили админпротокол за вождение в состоянии алкогольного опьянения, передает "Харьков главное".

Видео с регистратора автомобиля можно увидеть здесь.

"Боже, откуда эти олени берутся! Каждый день такие ужасные новости. Я уже боюсь на машине ездить и дорогу переходить", "Жуть, жуткая( Благо что на эго пути не было людей. Он даже б и не понял что произошло", "Магазин жалко, его только открыли", "Я летом больше 110-120 не езжу, а тут зима и 161км", - пишут украинцы в сети.

Напомним, что конфликт в маршрутке Харькова перерос в драку, видео: «Заснул, что ли?».

Politeka сообщала ранее, что момент ДТП с автобусом на трассе под Харьковом попал на видео: "вылетел на обочину".

Также Politeka писала, что автокатастрофа с автобусом в Харькове: кадры с места событий.