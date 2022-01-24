На дороге Киев - Харьков - Должанский в Чугуевском районе грузовик MAN наехал на мужчину.

Как сообщили в отделе коммуникации Главного управления Нацполиции в Харьковской области, мужчина шел по проезжей части в попутном направлении.

От полученных травм пешеход скончался.

Теперь водителю грузовика грозит от трех до восьми лет тюрьмы с лишением права управлять транспортными средствами до трех лет или без такого.

Ранее сообщалось, что в Харькове Hyundai попала под трамвай-снегоочиститель - появились кадры с места ДТП.

Как сообщили в социальных сетях, ДТП с участием легковушки и трамвая произошло поздно вечером на улице Академика Павлова.

В результате столкновения с бульдозерной насадкой трамвая автомобиль Hyundai получил значительные механические повреждения.

Известно, что в результате аварии никто не пострадал.

Подробности выясняются.

Напомним, что конфликт в маршрутке Харькова перерос в драку, видео: «Заснул, что ли?».

Politeka сообщала ранее, что момент ДТП с автобусом на трассе под Харьковом попал на видео: "вылетел на обочину".

Также Politeka писала, что автокатастрофа с автобусом в Харькове: кадры с места событий.