Как сообщили в отделе коммуникации Главного управления Нацполиции в Харьковской области, мужчина шел по проезжей части в попутном направлении.
От полученных травм пешеход скончался.
Теперь водителю грузовика грозит от трех до восьми лет тюрьмы с лишением права управлять транспортными средствами до трех лет или без такого.
Ранее сообщалось, что в Харькове Hyundai попала под трамвай-снегоочиститель - появились кадры с места ДТП.
Пугачева после многочисленных пластик поразила самоуверенным заявлением: "Меня любят любую..."
Жена "Холостяка" Добрынина вызверилась на украинцев и хвастнула богатствами: "Сидите дальше дома, бойтесь"
Сын знаменитой актрисы решил уйти из жизни после своего дня рождения: "Наша семья опустошена"
"Осадчая, дай дорогу": у ведущей Світського життя появилась нахальная конкурентка
Экс-"Холостяк" Заливако запечатлел Анну Богдан в постели: "Первый день совместной жизни"
Как сообщили в социальных сетях, ДТП с участием легковушки и трамвая произошло поздно вечером на улице Академика Павлова.
В результате столкновения с бульдозерной насадкой трамвая автомобиль Hyundai получил значительные механические повреждения.
Известно, что в результате аварии никто не пострадал.
Подробности выясняются.
Напомним, что конфликт в маршрутке Харькова перерос в драку, видео: «Заснул, что ли?».
Politeka сообщала ранее, что момент ДТП с автобусом на трассе под Харьковом попал на видео: "вылетел на обочину".
Также Politeka писала, что автокатастрофа с автобусом в Харькове: кадры с места событий.