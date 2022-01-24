В Харькове Hyundai попала под трамвай-снегоочиститель - появились кадры с места ДТП.

Как сообщили в социальных сетях, ДТП с участием легковушки и трамвая произошло поздно вечером на улице Академика Павлова.

В результате столкновения с бульдозерной насадкой трамвая автомобиль Hyundai получил значительные механические повреждения.

Известно, что в результате аварии никто не пострадал.

Подробности выясняются.

К слову, в Харьковской области с участием автобуса, так вчера столкнулись автомобиль и автобус на автодороге «Мерефа-Лозовая-Павлоград».

Предварительно установлено, что автомобиль «ЗАЗ» выехал на встречную полосу и столкнулся с автобусом «МАN».

В автобусе находились 25 пассажиров и водитель, к счастью, среди них пострадавших нет.

В результате ДТП травмы получили 41-летний водитель автомобиля «ЗАЗ» и 44-летний пассажир.

Пострадавшие доставлены в больницу. Сейчас полиция выясняет все обстоятельства аварии.

Напомним, что конфликт в маршрутке Харькова перерос в драку, видео: «Заснул, что ли?».

Politeka сообщала ранее, что момент ДТП с автобусом на трассе под Харьковом попал на видео: "вылетел на обочину".

Также Politeka писала, что автокатастрофа с автобусом в Харькове: кадры с места событий.