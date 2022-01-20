Пожар произошел 20 декабря около 12:00. Площадь пожара составила около 100 кв. м.
"Похоже, что был обогреватель, связанный с газом, с баллоном. Предварительно, совсем неточно, вроде бы взорвалось, заблокировало выходы, образовался угарный газ", — сообщают местные телеграм-каналы.
Во время тушения пожара спасателями были обнаружены тела двух погибших, женщины около 50 лет и ее внучки, девочки 2012 года рождения.
На месте происшествия работают несколько бригад спасателей.
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Все подробности трагедии выясняются.
К слову, В Харьковской области посреди поля сгорел сторож - очевидцы увидели только следы пепелища.
Как сообщили в Нацполиции Богодуховского района днем, 19 января, пожар случился в бытовом вагончике, стоявшем в поле возле села Ковалевка.
ЧП произошло около шести часов утра. Бойцы ГСЧС не вызывались, так как пожар самоликвидировался.
Местные увидели только следы пепелища после пожара.
В сгоревшем вагончике обнаружены останки тела погибшего 64-летнего мужчины, работавшего охранником.
Вероятная причина пожара – неосторожное обращение с огнем.
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