В Харьковской области в пожаре погибла 9-летняя девочка со своей бабушкой.

Пожар произошел 20 декабря около 12:00. Площадь пожара составила около 100 кв. м.

"Похоже, что был обогреватель, связанный с газом, с баллоном. Предварительно, совсем неточно, вроде бы взорвалось, заблокировало выходы, образовался угарный газ", — сообщают местные телеграм-каналы.

Во время тушения пожара спасателями были обнаружены тела двух погибших, женщины около 50 лет и ее внучки, девочки 2012 года рождения.

На месте происшествия работают несколько бригад спасателей.

Все подробности трагедии выясняются.

К слову, В Харьковской области посреди поля сгорел сторож - очевидцы увидели только следы пепелища.

Как сообщили в Нацполиции Богодуховского района днем, 19 января, пожар случился в бытовом вагончике, стоявшем в поле возле села Ковалевка.

ЧП произошло около шести часов утра. Бойцы ГСЧС не вызывались, так как пожар самоликвидировался.

Местные увидели только следы пепелища после пожара.



В сгоревшем вагончике обнаружены останки тела погибшего 64-летнего мужчины, работавшего охранником.

Вероятная причина пожара – неосторожное обращение с огнем.

Также мы писали ранее, что семью с ребенком срочно эвакуировали: ЧП произошло в высотке на Харьковщине.

Как сообщала Politeka, в Харькове организовали эвакуацию, известно о жертвах: детали ЧП в жилом доме.

Кроме того Politeka писала о ЧП в Харькове, людей срочно эвакуировали: детали и кадры.