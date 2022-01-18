Так, в городе Изюм горел 9-этажный жилой дом.
Информация о ЧП поступила спасателям днем 17 января, сообщили в пресс-службе Изюмского районного отделения ГСЧС.
Эпицентром пожара стала квартира на 8-м этаже.
В помещении находилась целая семья, а именно: 9-летний ребенок и два взрослых. Их эвакуировали из пылающей квартиры.
По предварительным данным, причиной пожара стало короткое замыкание электропроводки.
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Ранее сообщалось, что в Харьковской области произошел трагический пожар в частном доме.
Как сообщили в областном управлении Госслужбы по чрезвычайным ситуациям, в Купянском районе произошел пожар в частном доме - от угарного дыма умерли пожилая женщина и ее сын.
Несчастье произошло в селе Владимировка.
Известно, что 70-летняя женщина и ее 50-летний сын задохнулись угарным газом, но обнаружили погибших на 3-й день их родственники, поскольку те не выходили на связь.
Предварительно они могли погибнуть 13 января.
Вероятная причина пожара – неосторожное обращение с огнем во время курения.
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Как сообщала Politeka, в Харькове организовали эвакуацию, известно о жертвах: детали ЧП в жилом доме.
Кроме того Politeka писала о ЧП в Харькове, людей срочно эвакуировали: детали и кадры.