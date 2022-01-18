В Харьковской области семья с ребенком оказалась в опасности - спасатели эвакуировали их из квартиры.

Так, в городе Изюм горел 9-этажный жилой дом.

Информация о ЧП поступила спасателям днем 17 января, сообщили в пресс-службе Изюмского районного отделения ГСЧС.

Эпицентром пожара стала квартира на 8-м этаже.

В помещении находилась целая семья, а именно: 9-летний ребенок и два взрослых. Их эвакуировали из пылающей квартиры.

По предварительным данным, причиной пожара стало короткое замыкание электропроводки.

Ранее сообщалось, что в Харьковской области произошел трагический пожар в частном доме.

Как сообщили в областном управлении Госслужбы по чрезвычайным ситуациям, в Купянском районе произошел пожар в частном доме - от угарного дыма умерли пожилая женщина и ее сын.

Несчастье произошло в селе Владимировка.

Известно, что 70-летняя женщина и ее 50-летний сын задохнулись угарным газом, но обнаружили погибших на 3-й день их родственники, поскольку те не выходили на связь.

Предварительно они могли погибнуть 13 января.

Вероятная причина пожара – неосторожное обращение с огнем во время курения.

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Как сообщала Politeka, в Харькове организовали эвакуацию, известно о жертвах: детали ЧП в жилом доме.

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