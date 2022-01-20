Как сообщили волонтеры поисково-спасательного отряда "Милена", тело было обнаружено 19 января.

Пропавший под Харьковом Ярослав Сиренко найден мертвым.

37-летний мужчина ушел из своего дома в Люботине еще 21 ноября, и с тех пор велись его поиски.

Подробности трегедии выясняются.

полиция

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Ранее сообщалось, что в Харькове во время пожара в садовом товариществе произошла трагедия - тело обнаружили спасатели.

Как сообщили в ГСЧС 29 декабря поступило сообщение о пожаре в дачном доме в Индустриальном районе.

На ликвидацию пожара было направлено два отделения 8 пожарно-спасательной части ГУ ГСЧС Украины.

На момент прибытия пожарных горел дачный дом на площади 30 кв. м.

Огнеборцы спасли 47-летнего владельца дома, но внутри здания обнаружили тело еще одного мужчины.

скорая помощь, врачи

Причина возникновения пожара устанавливается.

Напомним, что харьковчанка задушила своего ребенка и выпрыгнула в окно: что говорят соседи.

Как сообщала Politeka, медики бросили все силы на спасение ребенка в Харькове: оставила сына в ванной без присмотра.

Также Politeka писала, в Харьковской области без вести пропал мужчина: "исчез еще 30 октября на вокзале".