Как сообщили в Нацполиции Богодуховского района днем, 19 января, пожар случился в бытовом вагончике, стоявшем в поле возле села Ковалевка.

ЧП произошло около шести часов утра. Бойцы ГСЧС не вызывались, так как пожар самоликвидировался.

Местные увидели только следы пепелища после пожара.

В сгоревшем вагончике обнаружены останки тела погибшего 64-летнего мужчины, работавшего охранником.

Вероятная причина пожара – неосторожное обращение с огнем.

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Ранее сообщалось, что в Харьковской области произошел трагический пожар в частном доме.

Как сообщили в областном управлении Госслужбы по чрезвычайным ситуациям, в Купянском районе произошел пожар в частном доме - от угарного дыма умерли пожилая женщина и ее сын.

Несчастье произошло в селе Владимировка.

Известно, что 70-летняя женщина и ее 50-летний сын задохнулись угарным газом, но обнаружили погибших на 3-й день их родственники, поскольку те не выходили на связь.

Предварительно они могли погибнуть 13 января.

Вероятная причина пожара – неосторожное обращение с огнем во время курения.

Также мы писали ранее, что семью с ребенком срочно эвакуировали: ЧП произошло в высотке на Харьковщине.

Как сообщала Politeka, в Харькове организовали эвакуацию, известно о жертвах: детали ЧП в жилом доме.

Кроме того Politeka писала о ЧП в Харькове, людей срочно эвакуировали: детали и кадры.