Как сообщили в Нацполиции Богодуховского района днем, 19 января, пожар случился в бытовом вагончике, стоявшем в поле возле села Ковалевка.
ЧП произошло около шести часов утра. Бойцы ГСЧС не вызывались, так как пожар самоликвидировался.
Местные увидели только следы пепелища после пожара.
В сгоревшем вагончике обнаружены останки тела погибшего 64-летнего мужчины, работавшего охранником.
Вероятная причина пожара – неосторожное обращение с огнем.
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Ранее сообщалось, что в Харьковской области произошел трагический пожар в частном доме.
Как сообщили в областном управлении Госслужбы по чрезвычайным ситуациям, в Купянском районе произошел пожар в частном доме - от угарного дыма умерли пожилая женщина и ее сын.
Несчастье произошло в селе Владимировка.
Известно, что 70-летняя женщина и ее 50-летний сын задохнулись угарным газом, но обнаружили погибших на 3-й день их родственники, поскольку те не выходили на связь.
Предварительно они могли погибнуть 13 января.
Вероятная причина пожара – неосторожное обращение с огнем во время курения.
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