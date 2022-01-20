В Харьковской области посреди поля сгорел сторож - очевидцы увидели только следы пепелища.

Как сообщили в Нацполиции Богодуховского района днем, 19 января, пожар случился в бытовом вагончике, стоявшем в поле возле села Ковалевка.

ЧП произошло около шести часов утра. Бойцы ГСЧС не вызывались, так как пожар самоликвидировался.

Местные увидели только следы пепелища после пожара.



В сгоревшем вагончике обнаружены останки тела погибшего 64-летнего мужчины, работавшего охранником.

Вероятная причина пожара – неосторожное обращение с огнем.

Ранее сообщалось, что в Харьковской области произошел трагический пожар в частном доме.

Как сообщили в областном управлении Госслужбы по чрезвычайным ситуациям, в Купянском районе произошел пожар в частном доме - от угарного дыма умерли пожилая женщина и ее сын.

Несчастье произошло в селе Владимировка.

Известно, что 70-летняя женщина и ее 50-летний сын задохнулись угарным газом, но обнаружили погибших на 3-й день их родственники, поскольку те не выходили на связь.

Предварительно они могли погибнуть 13 января.

Вероятная причина пожара – неосторожное обращение с огнем во время курения.

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