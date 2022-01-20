Так, на Харьковщине по состоянию на 20 января 2022 года с начала пандемии официально зафиксировали 251 750 (+931 за сутки) случаев заражения ковидом.
Об этом сообщет Министерство здравоохранения Украины.
146 человек за сутки выздоровели. Летальных случаев 16 за сутки.
74 759 человек вакцинированы в Украине от ковида за минувшие сутки, 19 января.
Всего с начала кампании привиты против коронавируса 15 080 101 человек, получили 1 дозу — 15 080 099 человек, 2 дозы — 14 375 825 человек.
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К слову, пожилая пассажирка в харьковском метро удивила необычной защитной "маской".
Так, пенсионерка в вагоне харьковского метрополитена решила защититься от ковида нестандартным способом.
Женщина прикрепила к трикотажной шапке лист плотной прозрачной пленки, который полностью закрыл лицо.
“Инновационные технологии от салтовских ученых в метро по 8”, – пишут авторы публикации.
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