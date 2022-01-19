В Харькове нашли пропавшего ребенка - мальчик не вернулся домой из-за плохой оценки в школе.

Как сообщили в пресс-службе ГУНП Харьковской области, 18 января в полицию поступило сообщение от харьковчанки.

Она рассказала, что с утра ее сын ушел в школу и не вернулся.

На поиски пропавшего направили весь личный состав полиции Харькова, также помогали и неравнодушные люди.

Примерно в час ночи ребенка нашли - он прятался в подъезде своего дома.

Школьник сообщил, в тот день он получил плохую оценку и не хотел из-за этого возвращаться домой.

Полицейские провели с ним беседу.

Решается вопрос о привлечении к административной ответственности его родителей.

Ранее сообщалось, что в Харьковской области больше месяца разыскивают молодую девушку - она вышла из общежития и исчезла.

Так, полиция Чугуевщины устанавливает местонахождение Ольги Полуниной 2003 года рождения.

К правоохранителям обратились представители Чугуевского регионального центра профессионального образования.

Они сообщили, что 11 декабря 2021 года Полунина ушла из общежития и до настоящего времени не вернулась.

Приметы: возраст 18 лет, лицо овальное, волосы длинные.

Всех, кто имеет любую информацию о местонахождении девушки, просят сообщить по телефонам: 8-057-46-2-20-13, 050-135-00-68, 097-811-80-57.

Напомним, что бесследно пропал 20-летний Дима: что известно о молодом харьковчанине.

Как сообщала Politeka, известна судьба пропавшего в Харькове парня: искали с прошлого года.

Также Politeka писала, в Харькове 1 января без вести пропала женщина с особой приметой: как она выглядит.