В Харьковской области за сутки зафиксировали сотни новых случаев заражения коронавирусом.

Так, на Харьковщине за прошлые сутки семь человек умерли от коронавирусной болезни.

За минувшие сутки в области зарегистрировали 666 новых случаев инфицирования ковидом, сообщили в пресс-службе Харьковского областного центра по контролю и профилактике заболеваний.

За весь период наблюдения лабораторно подтвердили 250 819 случаев заражения коронавирусом, 234 320 жителей выздоровели, 9999 пациентов находятся под наблюдением медиков, 6500 человек умерли.

К слову, Пожилая пассажирка в харьковском метро удивила необычной защитной "маской".

Так, пенсионерка в вагоне харьковского метрополитена решила защититься от ковида нестандартным способом.

Женщина прикрепила к трикотажной шапке лист плотной прозрачной пленки, который полностью закрыл лицо.

“Инновационные технологии от салтовских ученых в метро по 8”, – пишут авторы публикации.

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