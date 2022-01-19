19 января 2022 года Червонозаводской районный суд продлил меру пресечения 16-летнему Николаю Харьковскому и оставил его в СИЗО еще на два месяца без права на залог.

Решение огласила судья Ирина Блага, пишет KHARKIV Today.

На суде он держался спокойно, и не мог вспомнить название заведения, в котором учится.

Несмотря на протесты адвокатов обвиняемого, заседание было открытым.

Напомним, как сообщают СМИ, известно, что первая судья взяла самоотвод, вторая ушла на больничный.

"В связи с больничным судьи Сиренко ходатайство прокуратуры о продлении срока содержания обвиняемого под стражей рассмотрит судья Ирина Благая", - говорится в сообщении.

Телеграм-канал "Труха" отмечает, что на заседании суда Харьковский вел себя довольно уверенно и даже улыбался.

"Бледный, но довольный", - пишут авторы.

Напомним, что отец 16-летнего подростка не считает его виновным в ДТП: "Колю хотят сделать преступником".

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