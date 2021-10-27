Смертельная ДТП в Харькове произошла поздно вечером во вторник в районе перекрестка улицы Одесской и проспекта Гагарина.

По информации из социальных сетей, за рулем "Инфинити" был несовершеннолетний: Харьковский Николай Михайлович 20.08.2005.

Машину родители купили несовершеннолетнему лихачу на днях.

16-летний подросток и ранее попадал в поле зрения полиции. Он отметился стрельбой в магазине, а также своими видео, на которых нарушает правила дорожного движения и материт полицейских.

Водитель-мажор Infinity, устроивший ДТП, в 2019 году обижал сверстницу. Когда ее мама пришла с ним поговорить - он расстрелял 39-летнюю женщину и ее 19-летнего сына из пневматического пистолета.

"А теперь гайки будут закручивать простым водителям, ещё делая правила более жёсткими. Тем кому по**р всю жизнь было на правила и дальше так будут ездить а пострадает простой народ. Соболезнования семье погибшим", " в Харькове пороблено то Зайцева то этот мажор", - пишут украинцы в сети.

Напомним, что смертельная ДТП произошла на перекрестке в Харькове, появилось видео.

Как сообщала Politeka, в трамвае на глазах у пассажиров произошла трагедия: спасти не удалось.

Также Politeka писала, что машина с друзьями-подростками превратилось в металлолом.