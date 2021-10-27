В момент страшного ДТП в Харькове в автомобиле Infinity находился 16-летний мажор, его девушка и еще двое парней.

Об этом рассказала сестра одного из пострадавших друзей 16-летнего парня, передает Newsroom.

Мария смогла поговорить с братом Михаилом до того, как его госпитализировали в больницу.

Он рассказал, что 16-летняя Лиза находилась на переднем сиденье, 20-летний Михаил и 19-летний Валерий сидели сзади.

От удара подросток за рулем вылетел из окна авто и ударился головой о рекламный столб.

Водитель Infiniti находится в больнице 4-й неотложки - он отделался швом на голове.

Валерий и Лиза сейчас в реанимации в тяжелом состоянии.

"Хотя это девушка Коли, он совсем не поинтересовался ее состоянием, все время кричал полиции: "Да пошли вы все на х*й, меня отмажут, и я буду жить за границей", – рассказала сестра одного из пострадавших.

Ранее сообщалось, что дочь погибшего в страшном ДТП в Харькове водителя "Шевроле" ищет адвоката и просит свидетелей связаться с ней.

"Сейчас мы с братом находимся около морга, где лежит мой папа. Мой папа лежит здесь только потому, что 16-летний парень решил прокатить своих друзей. 16-летний парень, который чувствует свою безнаказанность", - говорит дочь погибшего.

Также она добавила, что очевидцы аварии догоняли виновника трагедии - она просит их связаться с ней.

Напомним, что смертельная ДТП произошла на перекрестке в Харькове, появилось видео.

Как сообщала Politeka, раскрыто темное прошлое мажора устроившего ДТП в Харькове: "открыл стрельбу в магазине"

Также Politeka писала, что машина с друзьями-подростками превратилось в металлолом.