Отец 16-летнего водителя Infiniti, устроившего смертельное ДТП в Харькове, не считает сына виновным.

Михаил Харьковский не понимает, почему о его сыне с момента ДТП не написали ничего хорошего, сообщает "Харьков Today".

Также мужчина не ответил прямо на вопросы, кому принадлежит Infiniti Q50 и видел ли он сына после ДТП. Но он заявил, что "вся информация, которая выложена в информационной среде, направлена на то, чтобы сделать из Коли преступника".

"Сейчас меня захлестывают эмоции, я ни в коей мере не оправдываю никого, совершено жуткое преступление, нет человека. Почему ничего не было выложено хорошего, ничего хорошего о человеке не сказали, а сказали только одно плохое.

Ничего не наводит на мысль о том, что это все спланированная акция? У него пробита башка, в которой ужасная дырка, и я пытался оставить его в неотложке, у меня ничего абсолютно не получилось", - заявил отец 16-летнего подростка.

Ранее сообщалось, что дочь погибшего в страшном ДТП в Харькове водителя "Шевроле" ищет адвоката и просит свидетелей аварии срочно связаться с ней.

Напомним, что смертельная ДТП произошла на перекрестке в Харькове, появилось видео.

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