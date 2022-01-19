Как сообщают СМИ, известно, что первая судья взяла самоотвод, вторая ушла на больничный.

"В связи с больничным судьи Сиренко ходатайство прокуратуры о продлении срока содержания обвиняемого под стражей рассмотрит судья Ирина Благая", - говорится в сообщении.

Телеграм-канал "Труха" отмечает, что на заседании суда Харьковский ведет себя довольно уверенно и даже улыбается.

"Бледный, но довольный", - пишут авторы.

Напомним, что на Колю Харьковского ранее завели еще одно уголовное дело - за ложное сообщение.

Следствие утверждает, что 16-летний Николай Харьковский звонил в полицию из туалета больницы и заявил о похищении "Инфинити".

Об этом представитель прокуратуры заявил на заседании.

Харьковский во время пребывания в туалете медицинского учреждения взял телефон и совершил вызов на номер "102", сообщив об угоне Infinity.

Таким образом преследовав цель ввести следствие в заблуждение и отвести от себя подозрение.

Напомним, что отец 16-летнего подростка не считает его виновным в ДТП: "Колю хотят сделать преступником".

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