Как сообщают СМИ, известно, что первая судья взяла самоотвод, вторая ушла на больничный.
"В связи с больничным судьи Сиренко ходатайство прокуратуры о продлении срока содержания обвиняемого под стражей рассмотрит судья Ирина Благая", - говорится в сообщении.
Телеграм-канал "Труха" отмечает, что на заседании суда Харьковский ведет себя довольно уверенно и даже улыбается.
"Бледный, но довольный", - пишут авторы.
Галкин приревновал Пугачеву к известному рэперу, видео: "Могут променять на более молодого"
Не стало звезды "Моей прекрасной няни": "Создал десятки ярких образов в кино и театре"
"Мастер Шеф. Битва сезонов", Мартыновская в новом образе приворожила Эктора: "Не мог оторвать взгляд..."
"Взрыв прогремит в течение 3 часов": в Кривом Роге сообщили о "минировании" всех школ
Притула после «Україна має талант» высказал, что думает о Евгении Коте: «У него есть сторона…»
Напомним, что на Колю Харьковского ранее завели еще одно уголовное дело - за ложное сообщение.
Следствие утверждает, что 16-летний Николай Харьковский звонил в полицию из туалета больницы и заявил о похищении "Инфинити".
Об этом представитель прокуратуры заявил на заседании.
Харьковский во время пребывания в туалете медицинского учреждения взял телефон и совершил вызов на номер "102", сообщив об угоне Infinity.
Таким образом преследовав цель ввести следствие в заблуждение и отвести от себя подозрение.
Напомним, что отец 16-летнего подростка не считает его виновным в ДТП: "Колю хотят сделать преступником".
Как сообщала Politeka, раскрыто темное прошлое мажора устроившего ДТП в Харькове: "открыл стрельбу в магазине"
Также Politeka писала о первых словах мажора, устроившего ДТП в Харькове: "Меня отмажут и я буду жить за границей".