Так, полиция Чугуевщины устанавливает местонахождение Ольги Полуниной 2003 года рождения.
К правоохранителям обратились представители Чугуевского регионального центра профессионального образования.
Они сообщили, что 11 декабря 2021 года Полунина ушла из общежития и до настоящего времени не вернулась.
Приметы: возраст 18 лет, лицо овальное, волосы длинные.
Всех, кто имеет любую информацию о местонахождении девушки, просят сообщить по телефонам: 8-057-46-2-20-13, 050-135-00-68, 097-811-80-57.
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Ранее сообщалось, что в Харькове парень пропал возле супермаркета - появились приметы и фото пропавшего.
Так, 23-летний харьковчанин Олег Зайченко 13 января в период с 7.30 до 8.30 вышел из дома в поселке Жуковского возле супермаркета «Чудо» и пропал.
Об этом сообщили волонтеры поисково-спасательной группы «Милена».
Приметы: рост 185 см, худощавого телосложения, светлые волосы, светло-серые глаза.
Был одет в темно-синюю куртку-парку, черные джинсы, возможно, в черную шапку.
Любую информацию о местонахождении Олега сообщите по телефонам: 102 или 068-777-0-112.
Напомним, что бесследно пропал 20-летний Дима: что известно о молодом харьковчанине.
Как сообщала Politeka, известна судьба пропавшего в Харькове парня: искали с прошлого года.
Также Politeka писала, в Харькове 1 января без вести пропала женщина с особой приметой: как она выглядит.