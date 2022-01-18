В Харьковской области больше месяца разыскивают молодую девушку - она вышла из общежития и исчезла.

Так, полиция Чугуевщины устанавливает местонахождение Ольги Полуниной 2003 года рождения.

К правоохранителям обратились представители Чугуевского регионального центра профессионального образования.

Они сообщили, что 11 декабря 2021 года Полунина ушла из общежития и до настоящего времени не вернулась.

Приметы: возраст 18 лет, лицо овальное, волосы длинные.

Всех, кто имеет любую информацию о местонахождении девушки, просят сообщить по телефонам: 8-057-46-2-20-13, 050-135-00-68, 097-811-80-57.

Ранее сообщалось, что в Харькове парень пропал возле супермаркета - появились приметы и фото пропавшего.

Так, 23-летний харьковчанин Олег Зайченко 13 января в период с 7.30 до 8.30 вышел из дома в поселке Жуковского возле супермаркета «Чудо» и пропал.

Об этом сообщили волонтеры поисково-спасательной группы «Милена».

Приметы: рост 185 см, худощавого телосложения, светлые волосы, светло-серые глаза.

Был одет в темно-синюю куртку-парку, черные джинсы, возможно, в черную шапку.

Любую информацию о местонахождении Олега сообщите по телефонам: 102 или 068-777-0-112.

Напомним, что бесследно пропал 20-летний Дима: что известно о молодом харьковчанине.

Как сообщала Politeka, известна судьба пропавшего в Харькове парня: искали с прошлого года.

Также Politeka писала, в Харькове 1 января без вести пропала женщина с особой приметой: как она выглядит.