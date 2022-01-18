Так, пенсионерка в вагоне харьковского метрополитена решила защититься от ковида нестандартным способом.

Женщина прикрепила к трикотажной шапке лист плотной прозрачной пленки, который полностью закрыл лицо, фото опубликовал Telegram-канал “Х Харьков”.

“Инновационные технологии от салтовских ученых в метро по 8”, – пишут авторы публикации.

Ранее сообщалось, что в харьковском метрополитене на полтора часа остановились поезда - появились детали.

Спикер "Харьковского метрополитена" Алексей Битнер заявил, в результате порыва на внешних сетях водоснабжения было временно приостановлено движение поездов.

Поезда остановились на участке Холодногорско-заводской линии с 5:30 до 07:08.

После перекрытия водогона и срабатывания дренажной системы откачки воды движение электропоездов было возобновлено.

На данный момент график движения электропоездов полностью восстановлен.

Также мы писали ранее о ЧП в метро Харькова: движение поездов остановилось на полтора часа, детали.

Как сообщала Politeka, человеку стало плохо в вагоне: трагедия произошла в метро Харькова, что известно.

Кроме того Politeka писала о ЧП в Харькове, людей срочно эвакуировали: детали и кадры.