Так, пенсионерка в вагоне харьковского метрополитена решила защититься от ковида нестандартным способом.
Женщина прикрепила к трикотажной шапке лист плотной прозрачной пленки, который полностью закрыл лицо, фото опубликовал Telegram-канал “Х Харьков”.
“Инновационные технологии от салтовских ученых в метро по 8”, – пишут авторы публикации.
Ранее сообщалось, что в харьковском метрополитене на полтора часа остановились поезда - появились детали.
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Спикер "Харьковского метрополитена" Алексей Битнер заявил, в результате порыва на внешних сетях водоснабжения было временно приостановлено движение поездов.
Поезда остановились на участке Холодногорско-заводской линии с 5:30 до 07:08.
После перекрытия водогона и срабатывания дренажной системы откачки воды движение электропоездов было возобновлено.
На данный момент график движения электропоездов полностью восстановлен.
Также мы писали ранее о ЧП в метро Харькова: движение поездов остановилось на полтора часа, детали.
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