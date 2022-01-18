Как сообщают жители высотки, из-за забившегося стояка в 24-этажном доме на улице Познанская затопило несколько квартир и фитнес-центр на 1-м этаже.
По информации жителей, они сами вычерпывали поступающую воду, потому что аварийную бригаду коммунальщиков пришлось ждать более 40 минут.
В городском КП "Харьковводоканал" сообщили, что их сотрудники уже ликвидировали аварию.
К слову,
Дочь Пугачевой Орбакайте засветила красавца-мужа и рассказала об их знакомстве: «Сегодня 18 лет…»
Остановилось сердце звезды реалити-шоу "Беременна в 16": "Семья отреклась от несчастной"
Жена победителя "Голосу країни" Сасанчина после родов страдает от новой напасти: "Ужасно..."
Юля "Зайка" из Холостяка показала, как развлекается в купальниках с экс-соперницей: "Морковь и салатик"
Экс-ВИА Гра Мейхер изумила смелым образом в сетчатых колготках: "Надя, восторгаюсь"
Так, 30 декабря в пресс-службе ГСЧС в Харьковской области сообщили, что на 11-м этаже высотки загорелась кухня в квартире.
Огонь охватил вытяжку, мебель и натяжной потолок.
Полностью справиться с огнем спасатели смогли в 02:04.
Сейчас выясняется, что стало причиной возгорания.
Напомним, что в Харькове произошло масштабное ЧП, кадры: вода затопила целую улицу.
Как сообщала Politeka, в Харькове организовали эвакуацию, известно о жертвах: детали ЧП в жилом доме
Также Politeka писала, возле главной елки Харькова вспыхнул пожар: детали и кадры с места ЧП.