Как сообщают жители высотки, из-за забившегося стояка в 24-этажном доме на улице Познанская затопило несколько квартир и фитнес-центр на 1-м этаже.



По информации жителей, они сами вычерпывали поступающую воду, потому что аварийную бригаду коммунальщиков пришлось ждать более 40 минут.

В городском КП "Харьковводоканал" сообщили, что их сотрудники уже ликвидировали аварию.

К слову,

Так, 30 декабря в пресс-службе ГСЧС в Харьковской области сообщили, что на 11-м этаже высотки загорелась кухня в квартире.

Огонь охватил вытяжку, мебель и натяжной потолок.

Полностью справиться с огнем спасатели смогли в 02:04.

Сейчас выясняется, что стало причиной возгорания.

Напомним, что в Харькове произошло масштабное ЧП, кадры: вода затопила целую улицу.

Как сообщала Politeka, в Харькове организовали эвакуацию, известно о жертвах: детали ЧП в жилом доме

Также Politeka писала, возле главной елки Харькова вспыхнул пожар: детали и кадры с места ЧП.