В Харькове произошло масштабное ЧП, из-за прорыва труб вода затопила целую улицу.

Кадры ЧП очевидцы опубликовали в соцсетях.

На место оперативно прибыли коммунальщики и ликвидировали проблему, сообщили в Администрации Холодногорского района на своей странице в Facebook.

Ранее сообщалось, что в Харьковской области на дне реки обнаружили взрывоопасный предмет - появились подробности инцидента.

Об этом сообщили в Межрегиональном центре гуманитарного разминирования и быстрого реагирования.

Минометную мину обнаружили в селе Новая Гусаровка Балаклейской территориальной громады.

Мину нашли в воде на пляже реки Северский Донец. Саперы достали боеприпас калибра 82 мм со дна реки и уничтожили его на взрывной площадке.

К слову, СБУ бросилась на поиски опасных преступников в Харькове: детали спецоперации

Как сообщала Politeka, тысячи полицейских выйдут на улицы Харькова: "Стягиваются из других регионов".

Также Politeka писала, беспилотник РФ заметили возле границы: в СБУ раскрыли детали ЧП на Харьковщине.