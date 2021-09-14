В Харьковской области обнаружили беспилотник, который летал над пограничным районом со стороный РФ
СБУ установила двух человек, которые могут быть причастными к запуску беспилотника.
По данным следствия, его запускали двое украинцев.
"Проводится проверка, чтобы установить, какую информацию они собрали, и какие негативные последствия это могло повлечь.
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После этого будем устанавливать процессуальный статус этих людей", - рассказала пресс-секретарь управления Лилия Домашенко.
К слову, в СБУ подтвердили, что гастроли Моргенштерна по Украине, в частности в Харькове, запрещены.
Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.
В ведомстве отметили, что Алишер Валеев находится в списке людей, которые угрожают нацбезопасности Украины. В СБУ уверены, что творчество исполнителя пропагандирует насилие, а на его концертах возникают конфликты.
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