В Харькове выйдут на улицы больше двух тысяч полицейских - стало известно для чего.
Об этом рассказал глава ГУ Нацполиции в Харьковской области Станислав Перлин.
Так, на выборах 31 октября полицейские будут дежурить на всех участках, в том числе в больницах, где будут голосовать пациенты с ковидом.
"Уже стягиваются наши группы из других регионов Украины, которые будут следить за тем, чтобы здесь не было никаких террористических и диверсионных актов", — рассказал начальник СБУ в Харьковской области Роман Дудин.
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Ранее сообщалось, что в Харькове задержали злоумышленников, которые продавали боеприпасы - сообщают в Департаменте уголовного розыска Украины.
27 октября работники уголовного розыска вместе с СБУ задержали двух фигурантов, которые подозреваются в сбыте боеприпасов.
"Деятельность злоумышленников документировалась в течение длительного времени, за это время стражами порядка был изъят целый арсенал боеприпасов, в том числе гранатометные снаряды, гранаты, более 3000 единиц патронов", - говорится в сообщении.
Сейчас проводятся санкционированные обыски по адресам проживания и пребывания подозреваемых на территории Харьковской и Донецкой областей.
К слову, СБУ бросилась на поиски опасных преступников в Харькове: детали спецоперации.
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