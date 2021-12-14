В Харькове возле торговых павильонов горел мусор в металлическом баке - на место ЧП выехали спасатели.

Сообщение об открытом огне на площади Свободы поступило спасателям накануне вечером, на место выехало одно отделение пожарных на автоцистерне. На месте спасатели обнаружили горящий мусор.

Об этом рассказал начальник сектора по связям со СМИ Главного управления ГС ЧС в Харьковской области Евгений Василенко.

"На площади сейчас монтируют павильоны для ярмарки. Очевидно, на время работ строители установили металлический контейнер для мусора, который загорелся. Возгорание потушили за 10 минут. Никто не пострадал", – сообщил Василенко.

Ранее в Харькове эвакуировали жителей девятиэтажного дома - к месту ЧП срочно направились спасатели.

Об этом сообщили в Главном управлении Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Харьковской области.

Так, 12 декабря в 14:32 спасателям поступило сообщение о пожаре в девятиэтажном доме по проспекту Тракторостроителей.

На момент прибытия спасателей в кухне квартиры на девятом этаже горела газовая плита и кухонная мебель. Жителей дома эвакуировали.

Пожар полностью потушили спустя час. Причина возникновения пожара устанавливается.

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