Как сообщили в пресс-службе ХОГА, 19 января на территории Харьковской области будет проходить проверка средств оповещения населения.

В среду, 19 января, около 14:25 загудят сирены.

Харьковчан просят не паниковать, сохранять спокойствие и заниматься обыденными делами.

К слову, в Харьковской области сильный шквальный ветер сорвал со здания крышу - что известно о ЧП.

Советница главы исполнительного комитета Лозовской громады Анна Скрипник сообщила, что в районе у здания сорвало крышу.

Сильные порывы ветра погнули деревья возле жилых домов.

«В селе Мироновка клуб остался без кровли, а в Орельце наклонило дерево рядом с жилым домом. Дерево решили убрать, крышу планируют восстанавливать», — сообщила чиновница.

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Как сообщала Politeka, в Харькове организовали эвакуацию, известно о жертвах: детали ЧП в жилом доме.

Кроме того Politeka писала о ЧП в Харькове, людей срочно эвакуировали: детали и кадры.