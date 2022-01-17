Как сообщили в пресс-службе ХОГА, 19 января на территории Харьковской области будет проходить проверка средств оповещения населения.
В среду, 19 января, около 14:25 загудят сирены.
Харьковчан просят не паниковать, сохранять спокойствие и заниматься обыденными делами.
К слову, в Харьковской области сильный шквальный ветер сорвал со здания крышу - что известно о ЧП.
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Мирзоян, ушедший из семьи ради Тони Матвиенко, обратился к единственной дочери:
Советница главы исполнительного комитета Лозовской громады Анна Скрипник сообщила, что в районе у здания сорвало крышу.
Сильные порывы ветра погнули деревья возле жилых домов.
«В селе Мироновка клуб остался без кровли, а в Орельце наклонило дерево рядом с жилым домом. Дерево решили убрать, крышу планируют восстанавливать», — сообщила чиновница.
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Как сообщала Politeka, в Харькове организовали эвакуацию, известно о жертвах: детали ЧП в жилом доме.
Кроме того Politeka писала о ЧП в Харькове, людей срочно эвакуировали: детали и кадры.