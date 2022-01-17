Так, в селе Огульцы Валковской ОТГ погибла 90-летняя пенсионерка.
Вероятно, пенсионерка потеряла равновесие и упала в колодец.
Родственники обнаружили ее на следующее утро, но, к сожалениию, женщина уже не подавала признаков жизни.
На место происшествия вызвали полицию и службу спасения.
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Погибшая была поднята на поверхность и передана правоохранителям.
Ранее сообщалось, что в Харькове во время пожара в садовом товариществе произошла трагедия - тело обнаружили спасатели.
Как сообщили в ГСЧС 29 декабря поступило сообщение о пожаре в дачном доме в Индустриальном районе.
На ликвидацию пожара было направлено два отделения 8 пожарно-спасательной части ГУ ГСЧС Украины.
На момент прибытия пожарных горел дачный дом на площади 30 кв. м.
Огнеборцы спасли 47-летнего владельца дома, но внутри здания обнаружили тело еще одного мужчины.
Причина возникновения пожара устанавливается.
Напомним, что харьковчанка задушила своего ребенка и выпрыгнула в окно: что говорят соседи.
Как сообщала Politeka, медики бросили все силы на спасение ребенка в Харькове: оставила сына в ванной без присмотра.
Также Politeka писала, в Харьковской области без вести пропал мужчина: "исчез еще 30 октября на вокзале".