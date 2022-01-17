Так, в селе Огульцы Валковской ОТГ погибла 90-летняя пенсионерка.

Вероятно, пенсионерка потеряла равновесие и упала в колодец.

Родственники обнаружили ее на следующее утро, но, к сожалениию, женщина уже не подавала признаков жизни.

На место происшествия вызвали полицию и службу спасения.

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Погибшая была поднята на поверхность и передана правоохранителям.

Ранее сообщалось, что в Харькове во время пожара в садовом товариществе произошла трагедия - тело обнаружили спасатели.

Как сообщили в ГСЧС 29 декабря поступило сообщение о пожаре в дачном доме в Индустриальном районе.

На ликвидацию пожара было направлено два отделения 8 пожарно-спасательной части ГУ ГСЧС Украины.

На момент прибытия пожарных горел дачный дом на площади 30 кв. м.

Огнеборцы спасли 47-летнего владельца дома, но внутри здания обнаружили тело еще одного мужчины.

скорая помощь, врачи

Причина возникновения пожара устанавливается.

Напомним, что харьковчанка задушила своего ребенка и выпрыгнула в окно: что говорят соседи.

Как сообщала Politeka, медики бросили все силы на спасение ребенка в Харькове: оставила сына в ванной без присмотра.

Также Politeka писала, в Харьковской области без вести пропал мужчина: "исчез еще 30 октября на вокзале".