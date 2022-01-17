Как сообщили в областном управлении Госслужбы по чрезвычайным ситуациям, в Купянском районе произошел пожар в частном доме - от угарного дыма умерли пожилая женщина и ее сын.
Несчастье произошло в селе Владимировка.
Известно, что 70-летняя женщина и ее 50-летний сын задохнулись угарным газом, но обнаружили погибших на 3-й день их родственники, поскольку те не выходили на связь.
Предварительно они могли погибнуть 13 января.
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Вероятная причина пожара – неосторожное обращение с огнем во время курения.
Ранее сообщалось, что в Лозовском районе Харькова во время ликвидации пожара нашли тела двоих человек.
Как
На место вызова прибыли спасатели. Как выяснилось, в доме горели двери, домашние принадлежности и мебель на площади 20 кв. м.
Во время ликвидации пожара спасатели нашли тела двоих погибших: мужчину 1932 года рождения и его сына 1966 года рождения.
Причина пожара устанавливается.
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