В Харьковской области произошел трагический пожар в частном доме

Как сообщили в областном управлении Госслужбы по чрезвычайным ситуациям, в Купянском районе произошел пожар в частном доме - от угарного дыма умерли пожилая женщина и ее сын.

Несчастье произошло в селе Владимировка.

Известно, что 70-летняя женщина и ее 50-летний сын задохнулись угарным газом, но обнаружили погибших на 3-й день их родственники, поскольку те не выходили на связь.

Предварительно они могли погибнуть 13 января.

Вероятная причина пожара – неосторожное обращение с огнем во время курения.

Ранее сообщалось, что в Лозовском районе Харькова во время ликвидации пожара нашли тела двоих человек.

Как сообщили в ГСЧС, 12 января поступило сообщение о пожаре в частном жилом доме.

На место вызова прибыли спасатели. Как выяснилось, в доме горели двери, домашние принадлежности и мебель на площади 20 кв. м.

Во время ликвидации пожара спасатели нашли тела двоих погибших: мужчину 1932 года рождения и его сына 1966 года рождения.

Причина пожара устанавливается.

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