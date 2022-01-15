Как сообщили в Центре экстренной помощи и медицины катастроф, бригада медиков прошла пешком более километра, чтобы найти больного.

Его разыскали по адресу, который не указали при вызове.

Проведя осмотр, медики поставили диагноз закрытый перелом голени и растяжение связок.

Из-за непогоды машина скорой не смогла проехать к больному, поэтому медики взяли у хозяев дома тележку и на ней довезли пациента до "скорой".

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Кроме того, в Харьковской области фиксируют рост заболеваемости коронавирусом - появилась статистика за прошлые сутки.

Так, в регионе по состоянию на 8:00 15 января выявили 248 216 случаев коронавирусной болезни COVID-19, 761 — за минувшие сутки.

Вакцинировали в пятницу второй дозой 5 214 человек.

Об этом сообщили в Центре общественного здоровья Министерства здравоохранения.

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Количество больных коронавирусом в Харьковской области увеличилось со вчерашнего дня, когда COVID-19 был официально подтвержден у 246 764 пациентов.

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