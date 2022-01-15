Как сообщили в Центре экстренной помощи и медицины катастроф, бригада медиков прошла пешком более километра, чтобы найти больного.
Его разыскали по адресу, который не указали при вызове.
Проведя осмотр, медики поставили диагноз закрытый перелом голени и растяжение связок.
Из-за непогоды машина скорой не смогла проехать к больному, поэтому медики взяли у хозяев дома тележку и на ней довезли пациента до "скорой".
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Кроме того, в Харьковской области фиксируют рост заболеваемости коронавирусом - появилась статистика за прошлые сутки.
Так, в регионе по состоянию на 8:00 15 января выявили 248 216 случаев коронавирусной болезни COVID-19, 761 — за минувшие сутки.
Вакцинировали в пятницу второй дозой 5 214 человек.
Об этом сообщили в Центре общественного здоровья Министерства здравоохранения.
Количество больных коронавирусом в Харьковской области увеличилось со вчерашнего дня, когда COVID-19 был официально подтвержден у 246 764 пациентов.
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Как сообщала Politeka, в Харькове организовали эвакуацию, известно о жертвах: детали ЧП в жилом доме.
Кроме того Politeka писала о ЧП в Харькове, людей срочно эвакуировали: детали и кадры.